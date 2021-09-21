AKP ve MHP'nin 'daraltılmış bölge' formülü belli oldu: AKP 7 istedi, MHP 12 dedi
AKP ve MHP'nin yüzde 7 barajında anlaşmasının ardından belirlenmesi ön görülen seçim yasasında daraltılmış bölge formülü üzerinde konuşuluyor. AKP, seçim çevrelerinin 7 milletvekilinden oluşmasını talep ederken; MHP'nin 12 milletvekili koşulunu gündeme getirdiği belirtildi.
Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi konusunda anlaşan AKP ve MHP, seçim mevzuatında yapılacak diğer değişikliklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim yasası ile ilgili düzenlemelerin yeni dönemde Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda her iki parti yönetimi de seçim yasası üzerindeki çalışmayı hızlandırdı.
EN AZ 1 YIL KOŞULU
Anayasa’ya göre, seçim yasalarında yapılacak değişikliklerin uygulamaya girmesi için, seçim tarihinden bir yıl önce Meclis’te kanunlaşması gerekiyor. Bu takvimi de dikkate alan AKP ve MHP yönetimi, en geç 2022 yılı başında seçim yasasında yapılacak değişiklikleri Meclis gündemine getirmeyi hedefliyor. AKP ile MHP arasında yürütülen temaslarda, seçim barajının yüzde 7’e indirilmesi konusunda bir uzlaşma çıkmıştı.
DARALTILMIŞ BÖLGE FORMÜLÜ
Seçim mevzuatında yapılacak değişikliklerin en önemli başlıklarından birini de ‘daraltılmış bölge’ sistemi oluşturuyordu. MHP, başından beri dar veya daraltılmış bölgeye itiraz ediyor. AKP son olarak, daraltılmış bölgeye benzer bir sistemi gündeme getirmiş ve her seçim çevresinin 7 milletvekilinden oluşmasını önermişti. Ancak MHP bu öneriye de itiraz etti. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; iki parti arasında yürütülen temaslarda gündeme gelen son formül ise seçim çevresi sayısının en fazla 12 milletvekilinden oluşacak şekilde belirlenmesi oldu. AKP kaynaklarının, bu yöntemin ‘Daraltılmış veya dar bölge sistemi’ anlamına gelmediğini, seçim çevresi sayısının artırılmasına yönelik bir ara formül olarak değerlendirildiği öne sürüldü. MHP’nin de her seçim çevresinin 12 milletvekilinden oluşmasına sıcak baktığı belirtiliyor.
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