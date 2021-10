AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı SPY ve seçim yasalarında uzlaşı sağlanamadı

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Açıldığında Meclis gündemine gelecek” dediği Siyasi Partiler Yasası (SPY) ve seçim yasalarının “erken seçim tartışmalarını gündemden düşürmek” amacıyla 2022’nin başında Meclis’e getirileceği ileri sürülürken AKP ve MHP’li kaynaklar, “düzenlemenin bir an önce Meclis’e sevk edilmesinin beklendiğinin”, “takvimden çok içerikteki düzenlemeler üzerinde durduklarının” altını çiziyor.

Her iki parti de “teklifte tam uzlaşı sağlandıktan sonra Meclis’e gelmesi gerektiğine” vurgu yaparken seçim barajı ve seçim sistemi gibi düzenlemelerle ilgili tartışmaların son bulduğu ifade ediliyor. AKP’nin en başında dar ve daraltılmış bölge seçim sistemini, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlendireceği” gerekçesiyle istemesine karşın MHP, bu düzenlemelere, “Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etnik ve aşiret yapılarının güçlenmesine yol açabileceği, yerel yönetimlerle ülke yönetimi arasında bağın kopabileceği” gibi gerekçelerle karşı çıkmıştı. Böylece her iki partinin “mevcut seçim sisteminde mutabık kaldığı” vurgulanırken üzerinde çalışılan yasa düzenlemesinde ise şimdi her iki partinin de üzerinde uzlaşması gereken konular bulunduğu ifade ediliyor.

‘BAHÇELİ İSTEMİŞTİ’

AKP’li kaynaklar, milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmelerine ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması teklifinin ilk MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle MHP’nin yasal düzenlemede istifa eden bir milletvekilinin 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre içinde “başka bir partiye geçiş yapamaması ya da eski partisine geri dönememesi” gibi seçeneklerin masada olmasını istediği ifade ediliyor. AKP kanadı, bu sorunun en temel çözümünün “Meclis’te grup kurmak için toplu geçişin önlenmesiyle olabileceğini” düşünüyor. Bu nedenle “Meclis’te siyasi partilerin grubu bulunmasına yönelik şartın kaldırılması gerektiği” ifade ediliyor. Ancak MHP’nin bu noktada da birtakım itirazları bulunuyor. “Bu şartın kaldırılması durumunda her partinin irili ufaklı Meclis’te grup kurabilmesinin önünün açılacağı” savunularak “Meclis’te grup sayısının 20 milletvekillinin üzerine çıkarılması seçeneğinin de tartışılması gerektiğinin” altı çiziliyor.