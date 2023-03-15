AKP’den istifa eden 800 kişi CHP’ye geçti
İçerisinde AKP’den önemli isimlerinde yer aldığı bir grup iş insanı Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’ya destek olmak amacıyla istifa ederek CHP’ye geçti. İsmail Güler, “AKP üyesiydim. İstifa ettim. Ailece ve dostlarımızla birlikte CHP’ye geçmek için bir araya geldik” dedi.
Seçim dönemi yaklaşırken siyasi kulislerde de hareketlilik başladı. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 800 AKP’li partilerinden istifa ederek CHP’ye geçti.
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’ya destek amaçlı içerisinde AKP’den önemli isimlerinde yer aldığı toplantı düzenlendi. Başkan Karakayalı, “Birçok ailenin ve dostlarının bizim yanımızda olmak istediklerini belirttiler. Bu sürecin neticesinde bugün burada 800 kişiye yakın bir katılım ile vatandaşlarımızla kahvaltıda bir araya geldik. İnşallah bundan sonra hem genelde ve yerel de beraber çalışmaya karar verdik. Beraber üretmeye karar verdik. Kul hakkı yemeden, dürüstçe namusluca, insanları ayrıştırmadan bütün olarak, bir ve beraber olacağız. Önümüzdeki günlerde dosyalar hazırlanacak. Çok büyük bir kitle ile CHP çatısı altında beraber yol almaya çalışacağız” diye konuştu.
TOPLU ROZET TAKILACAK
İş insan İsmail Güler ise “ AKP üyesiydim. İstifa ettim. Ailece ve dostlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmek için dosyalarımızı hazırladık. Bugün 800 kişi ile birlikte Başkan Karakayalı’ya destek amaçlı bir araya geldik. Kısa ve orta vadede hepimiz CHP’ye geçeceğiz. CHP'ye toplu bir şekilde üye olarak katılım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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