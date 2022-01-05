AKP'li Akbaşoğlu Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Baskın şovlar'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:26

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı önündeki açıklaması için konuşarak, “Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar” ifadelerini kullandı.

AKP'li Akbaşoğlu açıklamasında CHP liderini hedef alarak, "Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında ortaya koyduğu bir çerçeve var. Bu çerçeve aslında bizzat kendi yaptığı ve yapmak istediklerini muhatabına yansıtmak suretiyle bir çıngar çıkarmak şeklinde özetlenebilecek, infial ve kaos stratejisini açıkça ele veriyor" sözlerini sarf etti.



Akbaşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırma ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar. Bunu öylesine yapıyorlar ki tamamen muvazenesini kaybetmiş, ne yapacağını şaşırmış, nereye saldıracağını bilmez bir hırçınlık içinde bunu gerçekleştiriyorlar. Foyaları meydana çıkınca da gündem değiştirmek suretiyle hakaretlerle, saldırılarla, çarpıtmalarla, kurgu, kumpas, yalan ve iftiralarla milletimizi oyalamaya çalışıyorlar. Hakikaten yazık."

"BUNLARDAN OLSA OLSA MANDACI MUHALEFET OLABİLİR"

Öte yandan, böyle bir muhalefet yapısının olamayacağını da söyleyen AKP’li Akbaşoğlu, "Böyle bir milli muhalefet olmaz. Milli muhalefet; iyiye 'iyi', doğruya 'doğru' diyen, 'Ne yaparsanız yapın, her şeyinizi karalayacağız' anlayışıyla hareket etmeyen bir muhalefet anlayışıdır. Türkiye'nin, stratejik projelerini engellemeye davet eden ve büyükelçilere mektup yazan, büyükelçilerle devamlı haşır neşir olarak Türkiye'ye ayar vermeye çalışan ve Beyaz Saray'dan aldıkları, 'Erdoğan'ı devirme' talimatını yerine getirmek isteyen muhalefet, milli muhalefet olamaz. Olsa olsa mandacı muhalefet olabilir" ifadelerini kullandı.