AKP’li başkana 4 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:18

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 09:40

Balıkesir'de kaçak kazı davasında aralarında Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın da olduğu 3 sanığa 4 yıl hapis cezası verildi.

Sındırgı Cüneyt Mahallesi kırsalında belediyede görevli B.Ç ve M.Ö'nün belediyeye ait traktör ve kepçeyle sit alanında gece vakti kaçak kazı yapması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, AKP’li Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, diğer 2 sanık B.C ve M.Ö 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası aldı.

ARKEOLOJİK ESERLERE ZARAR VERDİLER

Mahkeme tutanaklarında kazıların Ekrem Yavaş’ın talimatı ile gerçekleştirildiği, kazı sonrasında açılan çukurun toprakla örtüldüğü, toprak altından bir lahit çıktığı ve kırıldığı belirlenen lahit kapağının yerinde olmadığı yer aldı. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, Mahkeme suçu kasten işledikleri kanaatine vardı.

Bu arada Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü’nün Zarar Tespit Komisyon Raporuna göre; kazı sırasında birçok kültür varlığının zarar gördüğü, iki parça halindeki lahitin taşıma sırasında kırılarak parçalandığı da belirlendi. Çıkarılan arkeolojik buluntuların bir kısmının da Müzehan'a taşındığı aktarıldı.

Sanıklar kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşırken, AKP'li Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın başkanlığının düşmesi bekleniyor.