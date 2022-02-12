AKP'li belediye 'kocaları olay çıkarıyor' diye kadın sığınma evini kapattı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 15:21

İstanbul Eyüpsultan Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Deniz Köken’in oluru ile meclis gündemine gelen, Kadın Sığınma Evi’nin kapatılarak çocuk evine dönüştürülmesiyle ilgili teklifi görüştü.

OdaTV'nin haberine göre, 10 yıldır hizmet vermekte olan “Kadın Konukevi” olarak adlandırılan kadın sığınma evinin, adresinin deşifre olması nedeniyle güvenlik zafiyeti yaşadığı iddia edildi. Başkan Deniz Köken’in İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuru üzerine, Kadın Sığınma Evi’nin kapatılması girişimi başlatılmıştı.

KADIN SIĞINMA EVİ’NİN KAPATILMASI TEKLİFİ

Meclise sunulan teklifte özetle şöyle denildi:

“Konukevi’nin lokasyonun güvenlik zafiyeti nedeniyle bölgede problem teşkil etmesi ve adresinin deşifre olmasından kaynaklı gizlilik politikasının ihlal edilmesi sebepleri doğrultusunda; söz konusu taşınmazın içinde bulunduğu bahçenin kullanım alanı ve yapının fiziki koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde Çocuk Evi Hizmet Modeline dönüşümü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce uygun görülmüş olup, kadın sığınma evi onayının iptal edilip çocuk evleri onayına çevrilmesi ve bu şekilde işlevlendirilmesi hususunda Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü’ne devrinin Belediye Meclisinin olurlarına arz ederim.”

“KOCALARI SÜREKLİ OLAY ÇIKARIYOR”

AKP’li üyeler Mecliste, söz konusu teklifi dikkat çekici ifadelerle savundu. AKP’li Meclis üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Ceren Çolak özetle şunları söyledi:

“Kadın konukevi sadece Eyüpsultan’a hizmet eden bir kadın konukevi değildi. ŞÖNİM’e(Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) bilgi geliyordu, oradan bize geliyordu hanımefendiler. Sıkıntımız şuydu. Buradaki bir takım güvenlik tedbirlerini sağlayabilmemiz mümkün değildi. Biz de güvenlik sebebiyle burayı kapattık. Eyüpsultan bölgesine hizmet eden bir yer olsa, ilçeyle de sınırlı değildi, İstanbul’dan da misafirler geliyordu buraya. Umarım daha fonksiyonlu kadın sığınma evi yapılır biz de bunu destekleriz. Ama bu belediyenin hizmetidir diye bir zaruret olduğunu düşünüyorum. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nındır. İlçe belediyelerinin değildir.”

AKP’li meclis üyesi Mürsel Tekneci’nin değerlendirmesi ise oldukça ilginçti. Tekneci özetle şunları söyledi:

“Oraya gidenlerin kocaları sürekli olay çıkarıyordu. Can güvenliği söz konusuydu. Bununla ilgili yeni bir kadın konuk evi ihtiyacı çıkarsa ki belediyemiz ilgili bakanlıkla görüşerek mevcut kadın konukevinde sorun çıkmış, yeni bir kadın konukevinde problem çıkabilir ama aile bakanlığıyla görüşerek bu şekilde olabilir.”

"YENİ BİR SIĞINMA EVİ BEKLİYORUZ"

CHP’li meclis üyeleri de teklife şartlı olur verdi. CHP’li meclis üyesi Mustafa Tüysüz, “Komisyon raporuna şartlı evet diyoruz. Bunun sebebi, nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açma zorunluluğu vardır. Eyüpsultan’da yeni bir kadın sığınma evi zorunluluğu vardır. Belediyeden yeni bir kadın sığınma evi bekliyoruz” dedi.

CHP’li meclis üyesi Gülsüm Polat ise şunları söyledi:

“Komisyonda konuşurken dedik ki deşifre olmuşsa elbette buranın çocuk evine dönüştürülmesi güzel bir şey. Ancak belediye kanununda da böyle bir madde var. Biz diyoruz ki bir önerge şekline getirelim ve hep beraber bunun arkasında olalım. Kadın sığınma evini ilçemize kazandıralım, yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredelim.”