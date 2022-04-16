AKP'li belediyeden 1,7 milyon TL'lik anlaşma: 10 kişi ağırlanacak
AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yurtdışından gelecek 10 kişilik heyetin ağırlanması için özel bir şirketle yaklaşık 1,7 milyon TL’lik anlaşma yaptı.
Yurttaşa ekmeği 1 TL ucuz almaları için kupon dağıtan AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Kentin ulusal ve uluslararası tanıtımı” için kesenin ağzını açtı. İdare, heyetin beş ya da dört yıldızlı otellerde konaklaması ile Çin, İspanya ve Bosna Hersek’ten gelecek 10 kişinin uçak biletlerini de içeren hizmet alımı için 1 milyon 692 bin TL’lik anlaşma yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “2022 Yılı Turizm ve Tanıtım Etkinlikleri Organizasyonları” kapsamında hizmet alımı gerçekleştirdi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li belediyenin, “Kentin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımına katkı sağlamak” gerekçesiyle yaptığı hizmet alım işinin ihalesi 1 Şubat’ta gerçekleştirildi. Kamu ihalelerine katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yalnızca bir şirket teklif verdi. İdare ile ihalede rakipsiz olan GAP Organizasyon Hizmetleri isimli şirket arasında 1 milyon 692 bin 200 TL’lik sözleşme imzalandı.
Kentte ocak ayında metrelerce ekmek kuyruğu oluşmuştu
BİRİNCİ SINIF YEMEKLER
Proje için 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin bazıları, “Söyleşi, atölye, kongre ve seminer” olarak sıralandı. Kentteki uzun ekmek kuyruklarını akıllara getiren zengin ikram listesindeki bazı yiyecekler ise şöyle:
“Öğle yemeği, birinci sınıf restoranda yöresel kebap (kuşbaşı, kıyma, tavuk kebap, beyti vb.) ya da yöresel yemek (yuvarlama vb.), tatlı (kadayıf veya baklava)… Akşam yemeği, birinci sınıf restoranda ara sıcak (lahmacun, içli köfte ya da çiğ köfte), ana yemek (yöresel kebap; kuşbaşı, kıyma, tavuk kebap vs.)…”
YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
Organizasyonlara katılan ve turizmcilerden oluşan ekiplerin ulaşım ve konaklama masraflarını da belediye karşılayacak. Ulaşım için bilet talep edilen yurtdışı rotaları ihalenin teknik şartnamesinde, “Gaziantep-Tokyo, Gaziantep-İspanya, Gaziantep-Londra, Gaziantep-Bahreyn” olarak belirtildi.
BOL YILDIZLI OTELLER
İdare, organizasyon için kente il ve ülke dışından gelecek konukların konaklaması için ise şu programı hazırladı:
•4 yıldızlı otelde, en az 3 kişi 5 gece, tek kişilik odada (en az 15 adet geceleme),
•4 yıldızlı otelde, en az 4 kişi 3 gece, tek kişilik odada (en az 12 adet geceleme).
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