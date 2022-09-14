AKP'li belediyelerin parası bitti: Çözümü gayrimenkul satmakla buldular

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:01

Hızla tırmanmaya devam eden enflasyon ile her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz belediyeleri de zor duruma soktu. Belediyelerin kasası krizin de etkisiyle boşaldı. İstanbul’daki AKP’li belediye başkanları da çarkı döndürmek için çareyi belediyeye ait gayrimenkulleri satmakta buldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, birçok AKP’li belediye başkanı, belediye meclisinden ek bütçe yapmak ve gayrimenkulleri satmak için yetki aldı. O belediyeler şöyle:

AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nde, Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda ek bütçe teklifi görüşüldü. Meclise sunulan teklifte, belediyenin 400 milyon TL’lik ek bütçe teklifi oybirliğiyle kabul edildi. 400 milyon TL’lik ek bütçe teklifinin belediyeye ait arsaların satışından karşılanacağı açıklandı. Esenler Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 710 milyon TL olarak belirlenmişti. Nisan ayında yine belediyenin kasasında para kalmadığı için 590 milyon TL’lik bir ek bütçe daha yapılmıştı. Son ek bütçeyle birlikte belediyenin bütçesi 1 milyar 700 milyon TL’ye yükseldi.

Eyüpsultan Belediyesi bütçesini önce 815 milyon TL olarak belirledi. Kasada paranın azalmasının ardından mart ayında 705 milyon TL’lik arsa satışlarından karşılanmak üzere bir ek bütçe yaptı. Bu ay da yine kasada para kalmadığı için belediye AKP’li belediye 300 milyon TL’lik bir ek bütçe daha yaparak Belediye Meclisi’nden onay aldı. Bu 300 milyon TL’lik ek bütçenin de belediyeye ait arsalarının satılmasıyla karşılanacağı açıklandı.

Kağıthane Belediyesi de bütçesini 550 milyon TL olarak belirlemişti. Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda da 613 milyon TL’lik ek bütçe teklifi görüşüldü, Belediye Başkanı’na ek bütçe için yetki verildi.

Tuzla Belediyesi milyonlarca liralık bir ek bütçe yaptı. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın imzasıyla Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte, 220 milyon TL’lik bir ek bütçe hazırlandığı ve bu ek bütçenin 82 milyon 950 bin TL’lik kısmının taşınmaz satışlarından karşılanacağı açıklandı. Bu teklifte yine oybirliğiyle Meclis’te kabul edildi. AKP’li Tuzla Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, belediyeye ait 12 taşınmazın Hazine’ye devri görüşüldü. Meclis’ten oybirliğiyle geçen teklifle belediye, Merkez Mahallesi’nde yer alan ve toplam büyüklüğü 18 bin metrekare olan 10 okul alanı ile 2 dini tesis alanını Hazine’ye devretti. Bu devir işlemi karşılığında da Tuzla Belediyesi’nin 41 milyon 53 bin TL’lik vergi borcu silindi.

Beykoz Belediyesi de bütçesini önce 710 milyon TL olarak belirledi ardından 350 milyon TL’lik bir ek bütçe yaptı. Milyonlarca liralık ek bütçenin bir kısmının da belediyeye ait gayrimenkullerin satışından karşılanacağı açıklandı.

Bu yılki bütçesi 1 milyar 100 milyon TL olan AKP’li Üsküdar Belediyesi, haziran ayında ek bütçe teklifi hazırlayarak belediye meclisine sundu. Ek bütçe teklifinde belediyenin 2022 yılı bütçesinin yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’ye yükseltileceği belirtildi. Söz konusu ek bütçenin de belediyenin sadece bu yıl 220 milyon TL’lik bina ve 60 milyon TL değerinde yapacağı arsa satışından karşılanacağı açıklandı.

MİLYARLIK SATIŞ

2022 yılı bütçesi 980 milyon TL ek bütçesi olan AKP’li Başakşehir Belediyesi, ek bütçe teklifi hazırlayarak Haziran ayında Belediye Meclisi’ne sundu. AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun imzasının yer aldığı ek bütçe teklifinde belediyenin 2022 yılı bütçesinin yaklaşık 3 milyar TL’ye yükseltileceği belirtildi. Söz konusu ek bütçe için de belediyenin sadece bu yıl 2 milyar 146 milyon TL değerinde arsa satacağı açıklandı.

CHP’Lİ BELEDİYEYE İZİN YOK

AKP’li belediyeler peş peşe ek bütçe hazırlayıp gayrimenkul satışı için belediye meclislerinden yetki alırken CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin ek bütçe talebi ise reddedilmişti. Ağustos ayında Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 720 milyon TL’lik ek bütçe teklifini Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu Belediye Meclisi’ne sundu. Bozkurt’un “Eğer bütçe onaylanmazsa kesin olan şey şu: Esenyurt Belediyesi hizmetlerini yapamaz duruma gelecek. Personel maaşlarının yüzde 92’sini harcamışız. Benim personel maaşını ayarlayabilmem için bütçemin belli olması lazım” uyarısına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla ek bütçe teklifi reddedildi.