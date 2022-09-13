Rus belediye meclis üyelerinden Putin'e istifa çağrısı

13 Eylül 2022 Salı, 11:41

Rusya'da, St. Petersburg ve Moskova kentlerinin belediye meclisi üyeleri, yayımladıkları dilekçe ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istifasını talep etti.

The Moscow Times'ın haberine göre, St. Petersburg'un Semyonovski bölgesini temsil eden Ksenia Torstrem'in Twitter hesabından paylaştığı dilekçede, "Devlet Başkanı Putin'in hamleleri hem Rusya'nın hem de vatandaşların geleceği için zararlıdır" açıklamasında bulundu.

Torstrem'in yayınladığı ve başlangıçta 19 belediye meclis üyesi tarafından imzalanan dilekçede, "Putin'in Rusya Devlet Başkanlığı pozisyonundan istifa etmesini talep ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Torstrem ayrıca, dilekçeye 84 meclis üyesinin daha imza attığını ve isimleri kontrol edeceklerini söyledi.

Dilekçe,St. Petersburg belediye meclisi üyelerinden Dmitri Palyuga'nın Devlet Duması'na Putin'i Ukrayna'nın işgali nedeniyle "vatana ihanet" ile suçlamaları çağrısı yapmasının ardından imzalandı.

Palyuga, Rus ordusunu "itibarsızlaştırma" suçlamasıyla polis karakoluna çağrıldı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.