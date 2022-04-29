AKP'li belediyenin 'yabancı öğrencilere ücretsiz ulaşım' uygulamasına öğrencilerden tepki

29 Nisan 2022 Cuma, 16:11

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentteki üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrencilerden toplu taşıma ücreti alınmamasının yeniden gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, “Konya Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılında Türk Cumhuriyetleri’nden üniversite öğrenimi için Konya'ya gelen öğrencilere destek olmak ve Konya üniversitelerinin tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla bu öğrencilere toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma imkanı sağlamıştır. 103 ülkeden 4 bin 978 uluslararası öğrenci arasında bu imkandan yararlanan 2 bin 800 öğrenci vardır” denildi.

"BU GİDİŞLE KENDİ ÜLKEMİZDE YABANCI OLACAĞIZ"

Ancak Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasına tepkiler devam ediyor. Konya’da öğrenim gören Türk öğrenciler, uygulamaya ilişkin düşüncelerini ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Öğrenciler şunları söyledi:

Arda Çalışkan: Biz boşuna mı para veriyoruz o zaman? Biz bu ülkede boşuna mı yaşıyoruz daha doğrusu? Bu gidişle kendi ülkemizde yabancı olacağız.

Çiğdem Yaşlı: Çok saçma kendi ülkesindeki kişiler dururken yabancılara vermesi. Değişik bir durum, haksızlık diyebilirim. Desteklemiyorum hiçbir şekilde.

Alper Baran: Bence çok güzel, ben Türkiye’nin dört bir yanına da gittim. Otobüs ücretleri oralarda çok fazla. Burada gerçekten çok ucuz. Şehre gelimini daha fazla artırıyor bence. Yabancı öğrencilere de yapılması iyi bir şey, kötü bir şey değil.

"YABANCILARA YAPIYORLARSA BİZE DE YAPMALARI GEREKİYOR"

Sude Naz: Keşke bize de yapsalar diyorum. Biz buranın öğrencisiyiz ve 1,55, öğrenci için gereksiz bir ücret. Yabancılar yerine kendi öğrencilerimize yapabiliriz. Özellikle son sınıf ve üniversite öğrencilerine. Yabancılara yapıyorlarsa bize de yapmaları gerekiyor.

Tolga Çakır: Kendi ülkemizde biz yeteri kadar zorluk çekiyoruz. Bir de üstüne yabancı öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlanması haksızlık gibi geliyor bana. Adaletin olduğunu düşünmüyorum. Piyasanın durumu belli zaten. Genelde sıkıntı çekiyoruz öğrenci olduğumuz için. Ailemizden aldığımız para miktarı da belli. Yabancı öğrencilerle eşit seviyede olmamızı isterim. En azından adaletsizlik olmaz.

Mehmet Akif Kaplan: Konya’nın ulaşım açısından fiyatı çok pahalı olmadığı için açıkçası çok eleştireceğim önceliğim de olmadı.

“YABANCILAR BURADA KALMADA ZORLUKLAR ÇEKİYOR”

Yabancı Öğrenci: Yabancılar burada kalmada zorluklar çekiyor. O zorlukları aşmaları için toplu taşımayı ücretsiz yapmışlar. Burada yabancı öğrencilerin iş bulması da zor. İş bulması da zor olduğu için, ailenin yanında olmadığı sürece yaşamak bayağı kötü oluyor. Yabancılara vermesi güzel. Yabancılara iş yok hem de ailelerin yanında olmadığı, destek olmadığı için daha zorluyor.”