AKP'li Mahir Ünal'dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyon düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz." dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal Dezenformasyon Düzenlemesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Ünal, "Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek" dedi.
"Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak" diyen Ünal şöyle devam etti:
"Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz."
"TBMM'YE SUNACAĞIZ"
Ünal, "Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye’den taslak halinde bize Meclis’e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli’ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM’ye sunacağız" dedi.
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