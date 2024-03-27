AKP'li Bursa Büyükşehir Başkanı Aktaş malvarlığını açıkladı: Oğlunun 26 milyonluk şirketine ortak!

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş canlı yayında malvarlığını açıkladı. Buna göre, Aktaş’ın İnegöl Belediye Başkanlığı görevini yaparken oğlu ve ortağının işlettiği 26 milyonluk şirkete ortak olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 22:50
AKP'li Bursa Büyükşehir Başkanı Aktaş malvarlığını açıkladı: Oğlunun 26 milyonluk şirketine ortak!
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AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş’ın, İnegöl Belediye Başkanlığı görevini yaparken oğlu ve ortağının işlettiği 26 milyonluk şirkete ortak olduğu ortaya çıktı. 

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu haber bültenine katılan Alinur Aktaş malvarlığını açıkladı.

Aktaş'ın açıklamasına göre malvarlığı şöyle: 

Kendi oturduğu ve oğlunun oturduğu 2 ev (Nilüfer’de 2022 yılında alınmış, 4 milyon 350 bin TL değerinde)

2023 yılında alınan oğlunun oturduğu daire (2 milyon TL değerinde)

Oğlunun ortağıyla işlettiği yüzde 50 hissedarı olduğu firma. Firmanın değeri 26 milyon TL. Aktaş’ın 2017 yılında ortak olduğu öğrenilirken, Aktaş bu tarihte İnegöl Belediye Başkanı’ydı.

Eşinin 950 bin TL değerindeki aracı, bankada 150-200 bin TL civarında nakit para, 150 bin TL altın ziynet eşyası.


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