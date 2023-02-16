AKP'li Ekinci duyurdu: Gürün, Afete Maruz Bölge ilan edildi

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:43

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:43

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Sivas’ta en çok etkilediği ilçe Gürün oldu.

Depremin ardından açıklama yapan ve ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve MHP Gürün İl Genel Meclisi Üyesi Bekir Tanyıldız'ın talebine olumlu yanıt geldi.

AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Gürün’ün “Genel Afete Maruz Bölge” kapsamına alındığını duyurdu.

Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “6 Şubat tarihinde yaşanan depremden etkilenen Sivas Gürün ilçemizin Genel Afete Maruz Bölge kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız. Devlet, millet el ele bu süreci de atlatacağız inşallah” dedi.

"SİVAS'IN EN ÇOK VE CİDDİ ANLAMDA ETKİLENEN İLÇESİ"

MHP Gürün İl Genel Meclisi Üyesi Bekir Tanyıldız ise, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş merkezli depremden Sivas'ın en çok ve ciddi anlamda etkilenen ilçesi Gürün sonunda afet bölgesi kapsamına alındı. Bizler de il ve ilçe teşkilatımızla elimizden geldiği kadar Gürün'de gerçekleşen yıkımı duyurmaya çalıştık, devletimiz var olsun ki vatandaşının feryadına cevapsız kalmadı. Gürün’ün ve Gürünlünün sorununu çözen, yanında olan Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz ve MHP Milletvekili Ahmet Özyürek başta olmak üzere Gürün’ün afet bölgesi kapsamına alınmasında emeği geçen tüm Sivas Milletvekillerine teşekkür ederiz. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın, devletimiz ve milletimiz var olsun.”