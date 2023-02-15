Afet bölgesindeki AFAD Gönüllüsü: '500 tane bina varsa sadece 5 tanesinde çalışma vardı'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 22:25

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 22:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı gönüllülerden Oktay Yılmaz, depremin etkilediği Adıyaman'daki çalışmaları anlattı.

Binlerce yurttaşın enkaz altında kaldığı depreme ilişkin konuşan Yılmaz, kurtarma çalışmaları için de bir itirafta bulundu.

"BEKLENTİMİZ BU DEĞİLDİ"

Oktay şöyle konuştu:

"Adıyaman'a girdiğimiz andan itibaren bütün dengelerimiz bozuldu. Beklentilerimiz bu değildi. Hakikaten Adıyaman'da felaket yıkım vardı. Devletimiz var olsun Allah başımdan eksik etmesin. Fakat ilk anda afet çok büyük olduğundan dolayı müdahale edecek ekiplerin hepsi büyük bir ihtimalle enkazda o kargaşada cenazeleri vardır, belki de o yüzden ilk anda çok zorluk yaşadık. 500 tane bina varsa sadece 5 tanesinde çalışma vardı. Biz de direk AFAD'a giderek oranın yönlendirmesiyle hareket edelim dedik. Fakat insanlar önümüze geçiyor. 'Bizim binamızdan ses geliyor ne olursunuz bize müdahale edin' diye. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. AFAD'a gittik bizi Zümrüt Apartmanı'na yönlendirdiler bizde bu işin eğitimini almış insanlar değiliz. Gönüllü olarak bu işe girdik. Ama bir anda kendimize hayret ettik o kadar organize bir şekilde ne gerekiyorsa kesici aletlerimiz ile yaptık. Allah'a şükür 18 kişi birinci gün 10 kişi, ikinci gün 5 kişi aradan geçen üçüncü gün 3 kişi artık profesyonel kurtarma ekipleri tarafından girilince biz artık biraz istirahat edelim dedik. Kurtardığımız ailelerden de burada sadece bir aile kalmıştı. Bu sabah 3 çocuğuyla eşini kurtarmıştık Allah'a şükür bizim bugünü yaşamamız o günden daha güzel oldu. Daha duygulu anlar yaşadık. Bugün itibarıyla ayrılacağız."