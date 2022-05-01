AKP'li Mücahit Birinci'den tepki çeken 1 Mayıs paylaşımı: '1 Mayıs korkulan bir gündü, artık AKP'nin vizyonu ile bir bayram olarak kutlanıyor'

01 Mayıs 2022 Pazar, 14:39

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün tüm yurtta kutlamaya devam ediyor. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırkan Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen kişilere polis ekipleri müdahale etti.

"ESKİDEN 1 MAYIS KORKULAN BİR GÜNDÜ"

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci ise sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin "Eskiden 1 Mayıs korkulan bir gündü. Artık AK Parti'nin vizyonu ile bir bayram olarak kutlanıyor ve resmi tatil. Dolayısıyla tüm emekçilerimizin 1 Mayıs bayramlarını kutluyorum" paylaşımında bulundu.

Birinci, "Kimsenin aklı, 1 Mayıs'ta bir kısım yasa dışı örgütlerin şehirlerde terör estireceğinde değil. Dikkat ediniz, korkan var mı? Çekinen var mı? İşte, 1 Mayıs'ın barış ikliminde idrak edilmesini sağlayan parti, AK Parti'dir. Terörü bitiren vizyon da AK Parti'nin vizyonudur" dedi.

Eskiden 1 Mayıs korkulan bir gündü. Artık AK Parti'nin vizyonu ile bir bayram olarak kutlanıyor ve resmi tatil. Dolayısıyla tüm emekçilerimizin 1 Mayıs bayramlarını kutluyorum. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) May 1, 2022

"TÜM SOSYAL DEVRİMLERİ YAPAN PARTİDİR AK PARTİ"

Birinci şöyle devam etti:

"1 Mayıs'ı da biz resmi tatil yaptık. Sözde emekçi yanlısı onlarca iktidar geçti. Neden yapmadılar? Çünkü işleri güçleri emekçi istismarı idi. Bunlar samimi değiller. İdeolojilerinde de samimi değiller. Türkiye'deki tüm sosyal devrimleri yapan partidir AK Parti."

TEPKİLER GECİKMEDİ

AKP'li Birinci'nin paylaşımı üzerine tepkiler gecikmedi.

Tepkilerin bazıları şöyle: