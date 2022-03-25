Süleyman Bülbül’den sorular: Birinci sınıfa ayrılan hakimlerin kaçı AKP üyesi?

25 Mart 2022 Cuma, 09:06

Milletvekili Seçim Kanunu'nun görüşmeleri Anayasa Komisyonu’nda yapıldı. Sabah saatlerine kadar süren toplantıda CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül dikkat çeken bir konuşma yaptı.

“Birinci sınıfa ayrılan hakimlerin kaçı AKP üyesi?” diye soran CHP’li Bülbül, “Elli yıldan beri kıdemli hâkimler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı yapıyor. Yeni getirilen düzenlemede kıdemli hâkimlerin seçim kurulu başkanı olması kaldırılıyor. Bugün itibarıyla 3 bin 763 birinci sınıf hâkim var. Bin 368 de birinci sınıfa ayrılan hâkim var. Siz neden birinci sınıf hâkime ve kıdemli hâkime güvenmiyorsunuz? Bu bin 368 hâkim içerisinde AKP üyesi olarak aldığınız kaç tane hâkim var? Niçin kıdemli hakimleri çıkarıp birinci sınıfa ayrılma koşulunu getirdiniz? Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız?“ diye sordu.

“CUMHURBAŞKANI NEDEN SEÇİM YASAKLARI KAPSAMINA GİRMİYOR?”

Yeni kanuna göre, Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olmasını eleştiren CHP’li Bülbül, “Cumhurbaşkanı neden seçim yasakları kapsamına girmiyor? Cumhurbaşkanı, partili bir Cumhurbaşkanı değil mi şu anda tek adam değil mi yürütmenin başı değil mi?Bakanlara seçim yasağını getiriyorsunuz ama Cumhurbaşkanına getirmiyorsunuz. Birçok yasada Başbakanı silip Cumhurbaşkanı yazıyorsunuz ama orada yazmıyorsunuz” dedi.

“İNSANLAR HAKLARINI KULLANIRKEN BAŞIMA BİR ŞEY GELECEK Mİ DİYE DÜŞÜNÜYOR”

Haksız ve hukuksuz uygulamalara değinen CHP’li Bülbül, “2018’den bugüne devam eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi denilen sistemde anayasal hak ve özgürlükler kullanılamıyor. Seçimle ilgili düzenlemeler, seçim güvenliği açısından dışarıda kalıyor ve demokrasinin olmadığını her alanda yaşıyoruz. Sokakta yaşıyoruz, Meclis’te yaşıyoruz, cezaevinde yaşıyoruz, mahkemelerde yaşıyoruz, kuyruklarda yaşıyoruz ve insanlar anayasal hak ve özgürlüklerini kullanırken "Acaba başıma bir şey gelecek mi?" diye düşünüyor. 2022 yılında cezaevlerine 6,5 milyar TL pay ayrılmış. Bu muhaliflere “İktidara karşı sesini çıkarırsan yolun ya gözaltıdır ya gazdır ya sopadır ya da cezaevidir" demek oluyor. Bu durumda, toplumun demokratik olmayan yapısında yeni bir seçim kanunu teklifi önümüze geliyor. Bu seçim kanunu teklifinden seçim güvenliği, Anayasa'nın 67/2'nci maddesinde oluşan seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını ve özgürlüklerini çıkarmaya, bu hakları kullanmaya dair madde var mı diye bakıyoruz” diye konuştu.