AKP’li Üsküdar Belediyesi'nden Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 21:15

Üsküdar Belediyesi’nin, “2022 Yılı Muhtelif Gıda ve Servis Malzemeleri İle Gıda Kolisi Alımı” adı altında, 21 Mart 2022 tarihinde yaptığı ihalenin sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşmeye göre ihaleyi 33 milyon 289 bin 75 TL’ye Şirin Kardeşler Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. şirketi aldı. Söz konusu firmanın son 6 yıl içinde Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerin toplamı, son ihale ile birlikte 30 oldu. 30 ihalenin toplamı ise 111 milyon 198 bin 637 TL’ye ulaştı. Şirin Kardeşler firmasının Üsküdar Belediyesi’nden aldığı son aldığı ihale, tek kalemde aldığı en büyük ihaleyi oluşturdu.

SON İHALEYİ ALDI, VAKFI BIRAKTI

İhaleyi alan Şirin Kardeşler Gıda firması İsmail Şirin ve İbrahim Şirin’e ait. İsmail ve İbrahim Şirin, 6 milyon TL sermayeli şirkette yarı yarıya ortak olarak bulunuyor. Şirket ortağı İsmail Şirin aynı zamanda, 2015 yılından beri Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanlığı'nı da yapıyordu. Şirketin son aldığı ihale tarihinden yaklaşık 15 gün önce İsmail Şirin Ensar Vakfı Başkanlığı görevini Bilal Bakır’a devretti.

Ensar Vakfı Üsküdar Şubesi sosyal medya hesabından, 6 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı mesajda, “Şube Başkanımız Sn. İsmail Şirin, 7 yılın ardından görevi yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Bilal Bakır’a devretti” denildi.

Söz konusu mesajın devamında şu paylaşımda yer aldı:

Her an desteklerini yanımızda hissettiğimiz Üsküdar Belediye Başkanımız Sn. Hilmi Türkmen, Ensar Vakfı Genel Müdürümüz Sn. Hüseyin Kader ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımlarıyla toplantımızda bayrak değişimini gerçekleştirdik. İsmail Şirin Başkanımıza teşekkür ederiz.

ŞİRİN KARDEŞLER ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NE ABONE OLMUŞ

Kardeşler'in Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerden bazıları şunlar: