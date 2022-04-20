Denize sıfır 40 dönümlük arazi Ensar Vakfı'na bedelsiz verildi
İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli bölgesinde denize sıfır 40 dönümlük arazi, çocuk istismarı ile adı gündeme gelen Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verildi. CHP’li Kani Beko, “Büyük bir kamu zararı. Tüm bu kamu zararını halkın sırtına yükleyen AKP zihniyetidir” dedi.
2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliğiyle imara açılan arazi için Ensar Vakfı, Hazine, Milli Emlak, Defterdarlık ve İzmir Valiliği ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra mayıs ayında İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli bölgesinde denize sıfır 40 dönümlük arazi gündeme gelen Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verildi.
TEPKİLERE NEDEN OLDU
Cumhuriyet’in 24 Kasım 2021’de gündeme getirdiği devir tepkilere neden olmuştu. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise Ensar Vakfı’na bedelsiz verilip üzerinde var olan yapıların yıkılmasının nedenini Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordu. İlgili bölgedeki var olan binaların önemli bir harcama ile tadilat ve bakımının yapıldığını vurgulayan Beko, büyük bir kamu zararı oluştuğunu ifade etti.
KAMU ZARARI OLUŞTU
Oluşan kamu zararının kim ya da kimler tarafından karşılanacağını soru önergesine taşıyan ve çocuklara cinsel saldırıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’yla ilgili Beko, “İzmir’in en güzel yerlerinin peşkeş çekilmesi, bedelsiz verilmesi bir yana o yapıların yıkılması büyük bir kamu zararıdır. Tüm bu kamu zararını halkın sırtına yükleyen AKP zihniyeti, durmuyor yoluna devam ediyor. Bu denize sıfır güzelim arazilerin yobazlık üreten vakıflara peşkeş çekilmesine karşı çıkıyor, bu yanlıştan ve kamu zararından bir an önce dönülmesini bekliyoruz” İfadelerini kullandı.
RANTA CEVAP YOK
Sorulara karşılık bakanlıktan gelen yazıda, “4706 sayılı kanunun ek 4. maddesinin içeriği ve 324 sıra sayılı Milli Emlak Tebliği uyarınca değerlendirilmektedir” denildi. Bakanlıktan gelen yazıyı yorumlayan Beko, “Bizim sorularımıza yanıt dahi verilmemiş. Soru diye kanun maddesi yollamışlar. Konu rant olunca cevap veremiyorlar. Uyarıda bulunuyorum. Ne istedilerse verdiğiniz tarikatlar, cemaatler sizin sonunuzu getirdi. Gözünüzü rant, talan, yağma bürümüş. Rant ve soyguna imza atanlara yargı önünde hesap soracağız” dedi.
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