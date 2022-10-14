AKPM Raportörleri'nden 'sansür yasası' açıklaması: 'Anayasa Mahkemesi'ni yasayı yeniden incelemeye davet ediyoruz'

14 Ekim 2022 Cuma, 22:39

AKPM Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boriss Cilevics, kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen 7418 sayılı Yasa’nın dün TBMM’de kabul edilmesinin ardından ortak yazılı açıklama yaptılar. AKPM'nin çevrimiçi sayfasında yer verilen açıklamada; raportörlerin yasanın kabul edilmesinin "Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü için kaygı verici bir başka geri adım" olduğunu söyledikleri belirtildi.

Raportörlerin, Venedik Komisyonu'nun Ortak Acil Görüşü'nde ve bu hafta kabul edilen AKPM kararında yer aldığı şekliyle, 'yanlış ya da yanıltıcı bilgi' yayanlar için hapis cezası öngören yeni yasa için "ifade özgürlüğüne yönelik gereksiz ve orantısız bir müdahale" açıklamasında bulundukları kaydedildi.

Açıklamaya göre Raportörler devamında şunları belirtti:

"Bunun caydırıcı bir etkisi olabilir ve otosansürü tetikleyebilir, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden önce telafisi olmayan hasarlara yol açabilir. Anayasa Mahkemesi'ni, Venedik Komisyonu'nun tavsiyelerini ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi standartlarını dikkate alarak yasayı yeniden incelemeye davet ediyoruz."