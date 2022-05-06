AKP’nin ev kiralarından haberi yok

06 Mayıs 2022 Cuma, 06:18

30 Ekim depremi sonrası mağdur olan ama bir türlü sorunları çözülemeyen, evlerine kavuşamayan ve kentsel dönüşüm kredisi alamayan depremzedelerin mağduriyeti bir türlü bitmiyor. AKP hükümeti evleri yıkılan depremzedeler için 17 ay önce 1150 TL kira yardımı verdi. Ancak, şuan İzmir’de en düşük kira 3 bin TL’den aşağı değil. Depremzedeler, 1150 TL’yi bir oda dahi tutamayacaklarını söyleyerek kira yardımı rakamının artırılmasını istedi. Deprem sonrası iki ay akrabasının yanında kalan daha sonra kiraya çıkmak zorunda kalan bir depremzede, “Devlet, 1150 TL bize kira yardımı veriliyor. Tuttuğum evin kirası 3500 TL. Kira yardımı ile sadece bir odasını tutabilirim. İzmir’den en düşük kira 3 bin TL’den başlıyor. Bu rakamı ayrıca Türkiye genelinde her yerde ayrı. Elazığ. İstanbul, Van ve Malatya’da mağdur olan depremzedelere de aynı destek veriliyor. Elazığ’daki, Van’daki ev fiyatları aynı mı? İzmir’deki ev fiyatları bir mi?, Hükümetin İzmir’deki ev fiyatlarından haberi yok galiba. Bu para ile gecekondu da dahi oturulmaz. En düşük kira yardımı 3 bin TL olmalı” dedi.

17 KİŞİ HALEN AÇIKTA

TOKİ’nin para karşılığı yaptıkları konut teslimlerinde yanlış proje sonrası 17 ailenin açıkta kaldığı Bayraklı semtinde halen mağduriyet giderilmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aileleri trafo alanında yer yapılacağını söyledi ancak, alanın da uygun olmadığı açıklandı. 17 aile defalarca seslerini duyurmak için eylem yaptı, Bakan kurum ile yüz yüze görüştü. Ancak, bir sonuç alamadı. Depremzedeler, “Paramızla ev yapacaklar ama onu da 17 aydır yapmıyorlar. Ne zaman sorsak, en kısa sürede diyorlar. Artık bıktık. Sesimizi duyun. Bizle dalga geçmeyin” diyerek tepki gösterdi.