Aksaray'da erkek dehşeti: Boşandığı kadın ve akrabasını katletti, ardından intihar etti!

Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Caddesi'ndeki daireye giden Tolga Kuş, boşandığı Kübra Kılıç (31) ve evde bulunan Kılıç’ın yakını Zeynep Ayaz’ı silahla öldürdü.

Kuş, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı bulunan Kübra Kılıç ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.