Aksaray'da zincirleme kaza: 1'i bebek 5 yaralı

06 Aralık 2022 Salı, 12:01

Feci kaza, 6 Aralık Salı saat 09.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Güzel (36) yönetimindeki 68 ACR 566 plakalı otomobil, kavşakta Hakan Gülbahar'ın (31) kullandığı 68 ACA 532 plakalı otomobil ve Dursun Görgülü'nün (58) yönetimindeki 06 VAU 71 otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Güzel'in otomobili, takla atarak ters döndü. Zincirleme kazada Özkan Güzel ve Durgun Görgülü ile Hakan Gülbahar ve aracındaki eşi Esra Gülbahar (31), kızı Duru Gülbahar (1) yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan Güzel, ekipler tarafından ters dönen araçtan çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.