TEM Otoyolu'nda feci kaza... Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden yolcunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 09:11
TEM Otoyolu'nda feci kaza... Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Feci kaza, TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 65 ABM 070 plakalı hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralanırken, yanındaki yolcu ise kabinde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde  sıkışan yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri sıkışarak hayatını kaybeden yolcuyu bulunduğu yerden çıkardı. Ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları ise sinir krizi geçirdi.

ÖNLEM ALINDI

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonucu devrilen hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.  


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