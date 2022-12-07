Akşener'den tarikat yurdundaki istismara tepki: 'Örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz'

07 Aralık 2022 Çarşamba, 22:12

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşında imam nikâhıyla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ÇÜRÜMÜŞLÜK"

Akşener Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!"