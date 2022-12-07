Akşener'den tarikat yurdundaki istismara tepki: 'Örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının istismar edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz'' dedi.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşında imam nikâhıyla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener de olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"ÇÜRÜMÜŞLÜK"
Akşener Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!"
Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar;— Meral Akşener (@meral_aksener) December 7, 2022
Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür!
Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz!
Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!
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