Sokakta oyun oynarken 'elektrik akımına' kapılan Hiranur kurtarılamadı

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Malatya'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Hiranur Dilek (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 13:32

Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi'nde; evinin önündeki aydınlatma direğinin yanında oyun oynayan Hiranur Dilek, elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Hiranur, burada hayatını kaybetti.

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