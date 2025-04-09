Akyaka Orman Kampı’na ‘betonlaştırma’ ihalesi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Yurttaşların ağaç kesimine ve betonlaşmaya karşı suç duyurularında bulunduğu bölge için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı alana döşenmek üzere parke taşı ihalesine çıktı.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanı içinde kalan toplam 7 bin metrekare alan için 8 santimetre yüksekliğinde beton parke döşenmesi ihalesine çıkan valilik, yaklaşık maliyet limitini 8 milyon 447 bin 946 TL olarak belirledi. Açık ihale usulüyle yapılacak ihaleye 11 Nisan saat 10.00’a kadar teklif verilebilecek. Yapılan betonlaşma hamlesi için Tabiat Varlıkları Koruma Kurumu’ndan izin alınıp alınmadığı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamazken Gökova Ekoloji Meclisi üyeleri alanda nöbet tutmaya başladı.

YURTTAŞA DENİZ YASAK!

Yöre halkının denizi kullanmasının da yasaklandığı alanda ağaç kıyımı yapılarak taş ev, bungalov, çadır ve karavan alanıyla otopark gibi ticari alanların genişletildiğini aktaran meclis üyeleri, betonlaşmanın deniz kıyısına kadar indiğini söyledi. Uluslararası sözleşmelerle koruma altındaki endemik bitki ve hayvanların yaşam alanlarının yok edildiğini, valilik ile orman işletmesinin suç işlediğini aktaran meclis üyeleri, savcılığa yapılan suç duyurularının da işleme konulmadığını bildirdi.