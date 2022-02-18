Alaçatı Ot Festivali bir yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek

18 Şubat 2022 Cuma, 17:38

Çeşme Belediyesi’nin her yıl düzenlediği, geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilen Alaçatı Ot Festivali yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor. Binlerce ziyaretçisiyle Alaçatı’yı şenlendiren festival, bu yıl 24 - 27 Mart tarihlerinde semizotu temasıyla Çeşme sokaklarını süsleyecek.

Türkiye'nin en çok ilgi gören festivallerinden olan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile yüz binlerce kişiyi ağırlayacak.

Renkli görüntülere sahne olmasının yanında birçok ailenin ekonomisine katkı sunan Alaçatı Ot Festivali, bölgeden yapılacak canlı yayınlarla tüm Türkiye'den izlenecek.