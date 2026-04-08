Alanında başarılı bölümün kapısına kilit vurulmak isteniyor: Yabancı dilde yetersizlik çelişkisi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Türkiye’de alanının en iyilerinden... Yaklaşık 300 öğrencisi bulunan bölüm şimdilerde ise kapatılma riskiyle karşı karşıya... Üniversite senatosu, aldığı kararla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü kontenjanını “0” olarak belirledi. Söz konusu bölüm “DİL” puan türüne göre öğrenci alıyor. Geçen yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Yabancı Dil Testi’ne (YDT) yaklaşık 156 bin aday girdi. Bölüme yerleşen son öğrencinin sıralaması 25 bin 451 oldu. Tavan başarı sırası da 9 bin 401 olarak gerçekleşti. Bu başarı ortadayken ve bölüm, kontenjanlarını her yıl doldururken böyle bir karar alınması dikkat çekti.

'YABANCI DİL ZAYIF YÖN'

Üniversitenin 2026-2030 Stratejik Planı’nda yer alan akademik faaliyetler analizinde ise "yabancı dilde eğitim veren programların yetersizliği" bir zayıf yön olarak kabul edildi. Yapılması gerekenler kısmında ise, “yabancı dilde eğitim veren programların artırılması” ifadeleri yer aldı. Buna karşın öğrencilere; İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi dilleri kazandıran bir bölüm için kontenjan ayrılmaması da çelişkileri beraberinde getirdi.

RUSÇAYA DA KONTENJAN YOK

Üniversitenin, henüz hiç mezun vermemiş olan Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) programı için de kontenjan ayırmayacağı ortaya çıktı. Yaklaşık 100 öğrencinin okuduğu bölüme açılan kontenjanlar geçen yıl doldurulmuştu. Bölüme yerleşen son öğrencinin YDT sıralaması 22 bin 128 iken, en yüksek sıralamayla giren öğrencinin sıralaması ise 10 bin 893.ANKARA