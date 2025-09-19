Alanya’daki orman yangını...Kaya: Gece görüşlü helikopter ve uçakların olmamasından dolayı gece tekrar yangınların meydana gelme riski var

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi mahallesinde dün akşam başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya yangın bölgesinde yayınladığı video ile yangına ilişkin son durumu değerlendirdi. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Alanya ilçemizin Aliefendi mahallesinde dün akşam 22.00 sularında mahallemizin yukarı kesiminde başlayan yangınlar rüzgarın da etkisiyle mahallemizin yerleşim yerlerine yayılmaya başladı. Meyve bahçeleri, seralar, ahırlar, evlerin etrafları zarar gördü. Yine rüzgarın etkisiyle yangınlar Ispatlı ve Kargıcak mahallelerine doğru gece boyunca yayılmaya devam etti. Sabah ekiplerin olağanüstü mücadelesiyle yangının Kargıcak’taki yerleşim alanına sıçraması engellendi.

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER VE UÇAKLARIN OLMAMASINDAN DOLAYI GECE TEKRAR YANGINLARIN MEYDANA GELME RİSKİ VAR"

Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyemizin itfaiye birimi, Alanya Belediyemizin tüm birimleri, AFAD’ımız Emniyet birimleri, Jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri, 2 uçak ve 10 helikopterle yaklaşık 650 personel ve 42 arazözle bu yangına müdahale ediliyor. Şu ana kadarki yapılan çalışmalarda yangın büyük ölçüde sönmüş durumda, soğutma çalışmaları yapılıyor. Gece görüşlü helikopter ve uçakların olmamasından dolayı gece tekrar yangınların meydana gelme riski var, rüzgarla birlikte. Biz buradayız, Alanyalı hemşehrilerimizin yanındayız. Alanya Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla, Büyükşehir Belediye Başkanvekilimizle, Valimizle, Jandarma Komutanımızla topyekün bütün herkes burada cansiperane bu yangını takip ediyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Alanyalı hemehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."