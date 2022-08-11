Alaşehir'de çiftçi fiyat belirsizliğine isyan etti, üzümleri meydana döktü

11 Ağustos 2022 Perşembe, 19:48

Manisa'da çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği ziyarette açıklayacağı üzüm fiyatlarını beklese de geçim sıkıntısı ve borçlar beklemiyor.

Alaşehir'de bir üretici belirsizlikten şikayet ederek, tarlasında topladığı üzümleri belediye binasının da bulunduğu meydana döktü. Çiftçi traktörüyle getirdiği üzümleri sepetlerden bir bir yere fırlattı. Yurttaşlar şaşkın bakışlarla çiftçiyi izledi.

"Ben şu traktörü veresiye aldım" diyerek sözlerine başlayan üzüm üreticisi, "Bi arkadaşımın yüzünden 120 dönümlük yerim 60 dönüme düştü. Ama şu an 60 dönüm yere 120 dönüm gibi ödüyorum. Bu hayat bizi yoruyor" dedi.

"BUNLARIN HEPSİNİ BİR TEK İNSAN MI BELİRİYOR?"

Üzüm fiyatının netleşmemesinden dolayı ürünlerini çok ucuz fiyatlara vermek zorunda kaldığını anlatan çiftçi, "Ne zaman açıklanacak bu üzüm parası. Kurular, yaşlar, o var, bu var... Bunların hepsini bir tek insan mı beliriyor? Biz insanların peşinden koşuyoruz. Hiç kimseye bişey anlatamıyoruz. İnsanlar alacaklı olduklarını biliyor. Satarız motoru, bağı, bahçeyi veririz. Sıkıntı yok. Bu insanlar alsın parasını. Ne zaman isyan ettiler bizim gibi. Etmezler. Çünkü, korkaklar bilmiyorlar. Bu işleri bilmiyorlar. Ben öderim" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖKÜZCÜOĞLU: ÜZÜM 1 LİRA 35 KURUŞA SATILIYOR

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da çiftçiyi sakınleştirmek için yanına geldi. Kendisine "Yerimi yurdumu sattım" diyen üzüm üreticisine Başkan Öküzcüoğlu, "Üzüm 1 lira 35 kuruşa satılıyor, çıkması. Çıkmasını kestirmek ve traktörünün mazotunu karşılamak ancak başa baş oluyor. Çiftçi bir koyduğu zaman üç kazanmalı. Senin alın terinin karşılığını bulması için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanı ayın 20'sınde açıklama yapacak. 28 liranın aldında açıklayacağı her fiyat bizim için zarardır. Çiftçinin yaşama şansı kalmaz" diye konuştu.

"ÜÇ BEŞ İHRACATCININ KEYFİNE GÖRE"

Üretici Başkan Öküzcüoğlu'na "Bu hayat bizi yordu. Hepimiz çiftciyiz. Hepimizin kredi borcu var. Geçen sene 6 liraya aldığım mazotu 30 liraya aldım, 22 liraya aldım" diyerek dert yandı.

Bir diğer üretici de "Üç beş tane ihracatcının keyfine göre erken üzüm kesimine izin verildi. Burada yüz binlerce vatandaş var. Tekerlleşmeye izin verilmemeli" dedi.

Daha sonra belediye ekipleri üzümleri topladı.