Alaşehir’de taşımalı çöp devri
Manisa’da Alaşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘Evsel Atık Katı Atık Transfer İstasyonu’ faaliyete geçti. Alaşehir çöplüğünün ortadan kaldırılacak olan tesisle çöpler artık trenlerle Manisa’ya taşınacak.
Alaşehir çöplüğü tarih oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol ile kurulan "Evsel Atık Katı Atık Transfer İstasyonu" ile çöpler trenlerle Manisa’ya taşınacak.
Tesiste açıklamalarda bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Artık atıklarımız, bu istasyından trenlerle Manisa’ya gidecek. Bu istasyonla eskiden vahşi döküm yapılan alanımız ortadan kalkacak. O çöplüğün üzerine de toprak serilerek deklarasyon alanı yapılacak. Doğaya ve çevreye katkı vermiş olacağız. Bugünden itibaren Alaşehir çöplüğü ortadan kalkacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
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