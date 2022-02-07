Albay Berk Erden ölüm yıldönümünde anıldı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 16:45

KUMPASDER, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, terör örgütü FETÖ'nün iftiralarının ardından hayatına son veren Deniz Kurmay Albay Berk Erden'i ölümünün 12'inci yılında andı.

Söz konusu paylaşımda, "Fetullahçı çetelerin kirli ve iğrenç iftiraları ile canından bezdirilen #BerkErden'i Hak'ka yürüyüşünün 12.Yılında Saygıyla, Rahmetle Anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

Fetullahçı çetelerin kirli ve iğrenç iftiraları ile canından bezdirilen #BerkErden 'i Hak'ka yürüyüşünün 12.Yılında Saygıyla, Rahmetle Anıyoruz. Ruhu şad olsun. pic.twitter.com/G7Ov3UxfyZ — KumpasDer (@KumpasDer) February 7, 2022

"ROTASI CENNET OLSUN"

Emekli Tümamirel Cem Gürdeniz de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Erden'i andı. Gürdeniz, "Sadece Cumhuriyet tarihinin değil, Türk tarihinin unutamayacağı ve unutmaması gereken en büyük ihanet çetesi FETÖ’nün alçak iftirası sonucu hayatına kıyan mümtaz meslektaşım Dz.Kurmay Albay Berk Erden’i vefatının 12. Yılında rahmet vefa ve özlem ile anıyorum. Rotası cennet olsun" notunu düştü.

Sadece Cumhuriyet tarihinin değil, Türk tarihinin unutamayacağı ve unutmaması gereken en büyük ihanet çetesi FETÖ’nün alçak iftirası sonucu hayatına kıyan mümtaz meslektaşım Dz.Kurmay Albay Berk Erden’i vefatının 12. Yılında rahmet vefa ve özlem ile anıyorum. Rotası cennet olsun. pic.twitter.com/6ag7MyftIc — Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) February 7, 2022

BERK ERDEN KİMDİR?

Berk Erden 1982 yılında Deniz Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Muhrip ve Firkateynlerde branş subaylığı ve bölüm amirliği ile Deniz Lisesi’nde sınıf subaylığını müteakip 1995-1997 yılları arasında Deniz Harp Akademisi’nde eğitim gördü.

Kurmay subay olarak firkateynlerde sırasıyla Savaş Harekât Subaylığı, İkinci Komutanlık ve TCG Turgutreis’te Komutanlık görevlerini ifa etti.

Gemi Komutanlığı görevini müteakip 2002-2007 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Karargâhı’nda Denetleme Değerlendirme Başkanlığı bünyesinde Plan Subaylığı’ndan Denetleme Daire Başkanlığı’na kadar çeşitli görevlerde bulundu.

Bu görevi esnasında 2003 yılında altı ay süreyle Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanı danışmanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında Deniz Kuvvetleri bünyesinde çevre denizlerimizin gerçek zamanlı olarak taktik resminin oluşturulması amacıyla kurulan Gözetleme Komutanlığı’na atandı ve görev yaptığı üç yıl boyunca bu görevinde anılan merkezin gelişmesine büyük katkıları oldu.

Atılan iftiralara dayanamayarak 7 Şubat 2010 tarihinde yaşamına son verdi.

Erden, evli ve bir çocuk babasıydı.