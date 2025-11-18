'Aldatıldım diyerek indirim alıyorlar'

Batman’da Esra Yılmaz’ı (20) ve yanındaki Rükneddin Özdemir’i (22) öldüren sanık Ramazan Baykara’ya (22) ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Sanık Baykara, Esra Yılmaz’a yönelik “kadına karşı kasten öldürme” suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

‘Bu örnek bir karar’ Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nurbanu Satılmış, “Gerekçede, Yılmaz ile Baykara arasında resmi bir nikâh olmadığı, dini nikâh olduğu ve buna göre eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü olmadığı, bu nedenle aldattığı gerekçesiyle haksız tahrik indiriminden faydalanamayacağı belirtildi. Bu güzel bir karar. Çünkü bu ülkede aldatma iddiasına dayalı olarak erkekler her zaman kadınları öldürdükten sonra haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor ve bu indirimi alıyorlar.

Fakat bu örnek bir karar. Sanık avukatı istinafa başvurdu. İstinaf dilekçelerinde aldatmadan kaynaklanan üzüntüyle öldürme eylemini işlediğini, bu nedenle haksız tahrik indirimi alması gerektiğini söyleyerek karara itiraz ettiler. Dosya şu an istinaf mahkemesinde” diye konuştu.