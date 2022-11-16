Alevi dernekleri üyeleri, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı noktasına karanfil bıraktı
Alevi dernekleri üyeleri, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının bulunduğu noktaya gelerek karanfil bıraktı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırında yaşamını yitirenler anılmaya devam ediyor. Bugün saat 10.00'da ise Alevi dernekleri üyeleri patlamanın olduğu noktaya gelerek hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.
Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat "Türkiye'de olan bütün katliamları herkesin kınaması lazım. Bizler Alevi örgütleri olarak özellikle itikat inancımızda bir insanı katleden hangi inançtan olsa cemevlerimize almayız. Biz bu şiddeti kınıyoruz. Bugün onları saygıyla yad ediyoruz. Türkiye'de bu meselelerin artık konuşmaktan çıkartılıp, yoğun bir boyutta el ele olmamız lazım. Hep beraber terörü lanetlememiz lazım. Gerçekten finansman eden kimsenin yüzüne bakılmaması lazım" dedi.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez ise, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Toprağa düşen canlarımızı saygıyla hürmetle anıyorum. Türkiye bunlardan çok acı çekti. Bu bir insanlık suçudur" diye konuştu.
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Bu yalanlarınızın hesabını sormazsam...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi