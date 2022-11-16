Alevi dernekleri üyeleri, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı noktasına karanfil bıraktı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:56

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırında yaşamını yitirenler anılmaya devam ediyor. Bugün saat 10.00'da ise Alevi dernekleri üyeleri patlamanın olduğu noktaya gelerek hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat "Türkiye'de olan bütün katliamları herkesin kınaması lazım. Bizler Alevi örgütleri olarak özellikle itikat inancımızda bir insanı katleden hangi inançtan olsa cemevlerimize almayız. Biz bu şiddeti kınıyoruz. Bugün onları saygıyla yad ediyoruz. Türkiye'de bu meselelerin artık konuşmaktan çıkartılıp, yoğun bir boyutta el ele olmamız lazım. Hep beraber terörü lanetlememiz lazım. Gerçekten finansman eden kimsenin yüzüne bakılmaması lazım" dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez ise, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Toprağa düşen canlarımızı saygıyla hürmetle anıyorum. Türkiye bunlardan çok acı çekti. Bu bir insanlık suçudur" diye konuştu.