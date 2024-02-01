Ali Yerlikaya duyurdu: 2023 yılında 420 suç çetesi çökertildi!
Bakan Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Çökertilenlerden 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'sinin nitelikli organize silahlı suç çetesi olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında 420 suç çetesinin çökertildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirtti.
Yerlikaya, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesinin "Kafes" operasyonları kapsamında çökertildiğini ifade etti.
Çökertilen çeteler içerisinde 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'sinin nitelikli silahlı organize suç çetesi olduğunu anlatan Yerlikaya, işlenen suçlara göre sınıflandırıldığında ise 270'inin organize, 128'inin narkotik, 22'sinin ise siber suç çetesi olduğunun tespit edildiğini aktardı.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor
- İmamoğlu'ndan sert yanıt!
- 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
- Manchester United'dan Altay Bayındır'a kötü haber!
- Demirtaş'ın 7 yıl önceki tahminleri tuttu!
- 'O gün küfür edenler bugün Başak Hanım diyor'
- 'Matrix gerçek ve bir simülasyonda yaşıyoruz...'
- FETÖ'ye övgüler dizmişti, kendini böyle savundu
- 'Kullanılmaktan bıkmadı...'
- 'Bedeli ve sonuçları çok ağır olur'