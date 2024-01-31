3 ilde 'Kafes 33' operasyonu: Ahmet Söylemez’in elebaşı olduğu suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KAFES-33' Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi" açıklamasında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:23
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