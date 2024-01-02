Alışveriş festivalindeki ürünler yağmalandı: Kapıları kırdılar

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:54

Güncelleme: 02.01.2024 - 13:44

Denizli’de EGS Fuar alanında düzenlenen alışveriş festivalindeki özel kampanya izdihama neden oldu.

Festival alanına gelen misafirlere 500 TL ve üzeri alışveriş yapmaları halinde 1 TL karşılığında sahip olabilecekleri zigon sehpalar için kupon dağıtıldı. Fuarın ilk günü büyük ilgi gören kampanyada, 5 bin kişiye 1 TL karşılığında zigon sehpa verildi.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Promosyon kampanyasının fuarın son günü yine 5 bin adet olarak yenileneceğinin sosyal medyadan kısa sürede yayılmasıyla, ziyaretçiler festivalin yapıldığı fuar alanının giriş kapısında metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaşanan büyük ilgi, fuar alanında zaman zaman izdihamı beraberinde getirdi. Zigon sehpa almak için sıraya giren yurttaşlar arasındaki yoğunluk, bazı kişilerin birbirlerini ezmesine neden oldu. Organizatörler, beklenenden fazla ilgi gören kampanya nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.

Ancak alınan tüm önlemlere rağmen fuar merkezinin giriş kapısında izdiham oluştu. Bazı yurttaşlar kapıların geç açılmasına sitem ederken, özel güvenlik görevlilerin kapalı tuttuğu kapı yaşanan itiş kakışlara daha fazla dayanamadı.

KAPILAR KIRILDI

Kapının kırılmasıyla birlikte içeriye doluşan kalabalık, zigon sehpa almak için birbirleri ile yarıştı. Fuar alanında 1 TL’ye sehpa satışları devam ederken; ürünlerin az kaldığını gören yurttaşlar, alanın dışında bekletilen sehpaları yağmaladı. Sehpalardan kutu kutu alan vatandaşların birbirlerine zarar verme pahasına hareket ettikleri anlara ait görüntüler anbean kaydedildi.