Karabük’te tefecilik ve yağma operasyonu: 10 kişi yakalandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:20

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:20

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından yapılan operasyonda "tefecilik ve yağma" suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait toplam 7 adreste yapılan aramada 112 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 1 adet kaşe, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda, 2 adet şüpheli şahsa ait olmayan banka kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 adet fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi.