Alkollü olduğu iddia edilen şahsın köpeği yere fırlattığı görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece’de, alkollü olduğu iddia edilen ve sokaktan geçen köpeği yola fırlatarak motosikletin önüne atlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:44
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Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde yaşanmıştı. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta bağırarak yürürken önce yanından geçen bir köpeği yere fırlatmış ardından motosikletin önüne atlamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, çevrede geniş çaplı bir çalışma yaptı. Çalışmanın ardından İbrahim T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli ikamet ettiği adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaldırımda yürüyen şüpheli İbrahim T. bağırarak gittiği ve yanından geçen köpeği alıp fırlattığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


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