Alman ve Fransız eğitim kurumları Türk öğrencileri kabul etmeyeceklerini açıkladı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Ankara Charles de Gaulle Fransız Okulu ile İstanbul Pierre Loti Fransız Okulu, Fransa Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Gençlik Bakanlığı’nın öğretim izlencesi uyarak; Yurtdışında Fransızca Öğretim Ajansı (AEFE) tarafından yönetiliyor. Ankara Ernst Reuter Okulu ise Alman hukukuna göre kurulan bir özel okul olarak; 10. sınıfa kadar Almanya’nın Thüringen eyaletinin öğretim izlencesi, 11. ve 12. sınıfların derslerinde ise “International Baccalaureate” (IB) öğretim izlencesine göre eğitim veriyor.

MEB ise bu okulların kendi denetiminde yapılması gerektiğini savunuyor. Bakanlık bu konuda anayasadaki “Eğitim ve öğretim devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır” ve Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki “Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir” hükümlerini dayanak gösteriyor. Bu kapsamda bakanlık, bu okulların Türk öğrencileri kabul etmemesi ve büyükelçilik çalışanlarının çocuklarına eğitim göstermesine yönelik nota verdi. Ayrıca Bakanlık bu çerçevede söz konusu okulların ulusalararası bir anlaşmayla resmi statüye kovuşturmayı hedefliyor.

BAKANLAR KARŞI KARŞIYA

Bakanlık ile okullar arasında bu kriz sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın çocuklarının da Ankara Charles de Gaulle Fransız Okulu’nda okudukları gündeme geldi. Bu durumun Bakan Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i karaşı karşıya getirdiği ve partisinde de tepkilere neden olduğu iddia edildi.

AMAÇ LAİK EĞİTİM

Söz konusu krizi Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, asıl sorunun dinci eğitim baskısı olduğunu vurgulayarak “Eğitimli ve liyakatli gençlerimiz yurtdışına beyin göçü yaparken, lise çağındaki çocuklarımızın da Alman ve Fransız liselerinde okuyarak erken yaşta yurtdışına çıkmaya çalıştıklarını görüyoruz. Aileler çocukları için laik ve bilimsel eğitimi satın alıyor. Önce bu sorunu konuşmamız lazım” dedi.

Eğitimci Ögür Bozdoğan ise “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir okulun ayrı bir mevzuata göre hareket etmesi mümkün değildir. Buradaki temel ilke ‘eğitimdeki eşitliktir’” ifadelerini kullandı.

