Altay’ın kabusu Türkiye Kupası’nda da sürüyor!

18 Ekim 2022 Salı, 16:35

Altay’ın çöküşü sürüyor. Geçen sezon Süper Lig’e veda eden ve TFF 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altay evinde ağırladığı Aydın’ın TFF 3. Lig’de mücadele eden ekibi Efeler 09 Spor’a uzatma dakikalarında boyun eğdi.

Maça dakika 12’de Murat ile 1-0 öne geçerek başlayan siyah-beyazlılar 45’te Serdar’ın penaltı golüne engel olamadı: 1-1. Mücadelenin 90 dakikalık bölümünde başka gol olmayınca statü gereği maç uzatmaya gitti. Dakika 97’de Adnan skoru 2-1’e getirdi ve Efeler’i bir üst tura taşıdı.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Altay 1. Lig’de de 9. hafta sonunda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik 1 de galibiyet alarak 7 puan ile 16. sırada yer alıyor.