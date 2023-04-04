'Amacım çenesini kırmaktı' demişti... Çekiçli saldırgan için 'ağırlaştırılmış müebbet' talep edildi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:38

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 13:38

Ankara’da kahvehane işleten maktul Hasan Hüseyin Akkuş’un çekiçle öldürülmesine ilişkin davanın sanığı Volkan Aydın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Volkan Aydın ile azmettirici olduğu iddia edilen, maktul Hasan Hüseyin Akkuş’un iş ortağı tutuksuz sanık Ö. C. A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık N.G., maktul Akkuş ile sanıklardan Aslan’ı tanıdığını ancak Aydın’ı daha önce hiç görmediğini söyledi.

Olay zamanı kahvehaneye geldiğini, bir süre sonra arkadaşıyla eve gittiğini belirten N.G, birkaç saat sonra Akkuş’un öldürüldüğü haberini duyduğunu aktardı. Tanık N.G., olay anını görmediğini belirtti.

“ÇEKİÇLE KAFASINA 4-5 DEFA VURDUM”

Daha sonra cumhuriyet savcısı, esas hakkında görüşünü açıkladı. Esas hakkındaki görüşte, sanık Aydın’ın şu ifadeleri yer aldı:

"Gittiğimde kahvenin kapısı kilitli değildi. Sonra kahvenin alt katının ışıklarının yandığını fark ettim ve alt kata indiğimde Akkuş merdivenin alt tarafında merdivene paralel şekilde bulunan kanepenin üzerinde uyuyordu. Üst kata çıktım, sağ taraftaki sehpanın üzerinde ahşap saplı çekici gördüm. Çekici alarak alt kata indim, Hasan uyumaya devam ediyordu.

Ona herhangi bir söylemde bulunmadan çekiçle kafasına 4-5 defa vurdum. İlk vurmuş olduğum çekiç darbesinde herhangi bir tepki ve karşılık vermedi. Kendisine duyduğum sinirden dolayı tekrar çekiçle vurdum. Çekici aldığım yere bıraktım ve kahvenin kapı iç kısmındaki anahtarı aldım, kahveyi dışarıdan kilitleyerek uzaklaştım."

Aydın hakkında "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ile "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları süre veren mahkeme heyeti, bir sonraki celseyi 9 Mayıs’a erteledi.