Paul Pelosi'ye çekiçle düzenlenen saldırıya ait görüntüler paylaşıldı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:41

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 10:42

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine çekiçle düzenlenen saldırıya ait görüntü paylaşıldı.

San Francisco Yüksek Mahkemesi, Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldıran 42 yaşındaki zanlı David DePape'ye ait görüntüyü yayınladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde polis, Paul Pelosi'nin kapısını çalıyor. Kapıyı Paul Pelosi ve 42 yaşındaki zanlı David DePape açıyor.

Polis, elinde çekiç tuttuğu görülen DePape'e çekici bırakması için talimat veriyor. Fakat bir anda sinirlenen DePape, yanında bulunan Paul Pelosi'ye çekiçle saldırmaya başlıyor.

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San Francisco authorities released video footage of former U.S. House Speaker Nancy Pelosi's husband, Paul Pelosi, being struck by an intruder's hammer as police rushed into their home to stop the attack https://t.co/3mdbIl57pA pic.twitter.com/3UWXjQ5dkL — Reuters (@Reuters) January 28, 2023

Polis ve saldırgan arasında yaşanan arbedede DePape etkisiz hale getirilerek kelepçeleniyor.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, David DePape, cinayete teşebbüs, konut hırsızlığı ve ölümcül bir silahla saldırmakla suçlanmıştı.

San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "DePape, yargılanacak ve işlediği iğrenç suçlardan sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DePape'nin hakkındaki suçlamaları reddetmesiyle hızlı yargılanma hakkından feragat ettiği ve duruşma tarihini belirlemek üzere 23 Şubat'ta tekrar mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.