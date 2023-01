Paul Pelosi'ye çekiçle düzenlenen saldırıya ait görüntüler paylaşıldı

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine çekiçle düzenlenen saldırıya ait görüntü paylaşıldı.

San Francisco Yüksek Mahkemesi, Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldıran 42 yaşındaki zanlı David DePape'ye ait görüntüyü yayınladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde polis, Paul Pelosi'nin kapısını çalıyor. Kapıyı Paul Pelosi ve 42 yaşındaki zanlı David DePape açıyor.

Polis, elinde çekiç tuttuğu görülen DePape'e çekici bırakması için talimat veriyor. Fakat bir anda sinirlenen DePape, yanında bulunan Paul Pelosi'ye çekiçle saldırmaya başlıyor.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

San Francisco authorities released video footage of former U.S. House Speaker Nancy Pelosi's husband, Paul Pelosi, being struck by an intruder's hammer as police rushed into their home to stop the attack https://t.co/3mdbIl57pA pic.twitter.com/3UWXjQ5dkL