Paul Pelosi'ye çekiçle düzenlenen saldırıya ait görüntüler paylaşıldı
Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine düzenlenen saldırı anları ortaya çıktı.
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine çekiçle düzenlenen saldırıya ait görüntü paylaşıldı.
San Francisco Yüksek Mahkemesi, Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldıran 42 yaşındaki zanlı David DePape'ye ait görüntüyü yayınladı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde polis, Paul Pelosi'nin kapısını çalıyor. Kapıyı Paul Pelosi ve 42 yaşındaki zanlı David DePape açıyor.
Polis, elinde çekiç tuttuğu görülen DePape'e çekici bırakması için talimat veriyor. Fakat bir anda sinirlenen DePape, yanında bulunan Paul Pelosi'ye çekiçle saldırmaya başlıyor.
WARNING: GRAPHIC CONTENT— Reuters (@Reuters) January 28, 2023
San Francisco authorities released video footage of former U.S. House Speaker Nancy Pelosi's husband, Paul Pelosi, being struck by an intruder's hammer as police rushed into their home to stop the attack https://t.co/3mdbIl57pA pic.twitter.com/3UWXjQ5dkL
Polis ve saldırgan arasında yaşanan arbedede DePape etkisiz hale getirilerek kelepçeleniyor.
SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, David DePape, cinayete teşebbüs, konut hırsızlığı ve ölümcül bir silahla saldırmakla suçlanmıştı.
San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "DePape, yargılanacak ve işlediği iğrenç suçlardan sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
DePape'nin hakkındaki suçlamaları reddetmesiyle hızlı yargılanma hakkından feragat ettiği ve duruşma tarihini belirlemek üzere 23 Şubat'ta tekrar mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.
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