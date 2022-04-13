Amazonlar ve Titanlar Sanat Buluşması başlıyor

13 Nisan 2022 Çarşamba, 13:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Amazonlar ve Titanlar Sanat Buluşması 15-16 Nisan tarihlerinde İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikte Türkiye’nin usta sanatçıları ve genç sanatçılarına ödül de verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu doğrultusunda Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği işbirliğiyle 15-16 Nisan tarihlerinde 3. Uluslararası Amazonlar ve Titanlar Buluşması düzenleniyor. Dünya Sanat Günü olan 15 Nisan’da başlayacak etkinlik Yeşilyurt’ta Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde İzmirli sanatseverlerle buluşacak. İki günlük etkinlik kapsamında kendi alanlarında başarılı olan çok sayıda ressam, heykel, seramik ve fotoğraf sanatçısı, müzisyen ve şair bir araya gelecek.

Sanat buluşmasında, tiyatro dalında usta sanatçı Genco Erkal’a, edebiyat dalında Yaşar Aksoy’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, son yıllarda başarılarıyla gençlere örnek oluşturan müzikte Ercan ve Gökhan Çağıran, sinemada İzmirli kadın yönetmen Gülten Taranç ve yurt dışında birçok ödül alan piyanonun altın kızı Nil Göksel’e Başarı Ödülü verilecek.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SANAT

Arnavutluk’tan ünlü ressam Jona Dividi ve İran’ın ünlü ressam ve şairi Ali Reza Ghoojari’nin canlı performansıyla katılacağı etkinliğe Clemens Beungkun (Güney Kore), Burhan Ahmeti (Makedonya), Elizabeth Tuganova (Rusya), Mohammed Kara Damour (Suriye), Nevai Metin Memmedoğlu (Azerbaycan), Kiron Soni Gupts (Hindistan), Palash Paul (Hindistan), Petia Papazova (Bulgaristan), Leva Ceruka (Ukrayna), Vahida Nimanbegu (Hırvatistan) eserleriyle katılacak.

SÖLEN HAVASI

İzmirli yönetmen Gülten Taranç ile romanı Amerika’da filme alınan Tülay Pırlant’ın film ve fragmanları eşliğinde yapılacak söyleşilerle beraber ülkemizin ilk kadın bandosu “Bando Rio”nun, Hülya Gül eşliğinde konseri ve Maskizm görsel sunumuyla Eylem Sürer İzmirli sanatseverlere unutulmayacak sanat şöleni vadediyor. Etkinliğin genel koordinatörlüğünü şair-yazar Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, sergi küratörlüğünü Şefkat İşlegen, canlı performans koordinatörlüğünü UASB Kuzey Afrika temsilcisi Seher Söyleme Çelik ve sahne sunumunu şair-ressam F. Elvin Öztürk ile Tr35 televizyonunun program ve haber sunucusu Kutluhan Nesil’in yapacak.