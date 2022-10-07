Ambulansı kaçıran şizofreni hastası, takiple yakalandı

07 Ekim 2022 Cuma, 09:08

Gülşehir ilçesinden Nevşehir Devlet Hastanesi’ne hasta getiren şoför B.K.; 6 Ekim Perşembe günü saat 23.00 sıralarında; 50 AAC 336 plakalı ambulanstan hastayı indirmek istediği sırada, sürücü koltuğuna oturan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen M.S., ambulansı kaçırdı.

20 DAKİKALIK TAKİP

M.S., içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansla yol almaya başladı. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen polis, ambulansı takibe aldı. Yaklaşık 20 dakika süren takip sonucu M.S., 3 araca çarptıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı şantiyeye girerek, prefabrik binaya çarpıp durdu.

M.S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansta bulunan sağlık çalışanı ve hasta ise Devlet Hastanesi'ne götürüldü.