Uzman isim tartışmaya açıklık getirdi: ''Görev anında ambulans her türlü kuralı çiğneyebilir''

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:32

Geçen günlerde Beşiktaş'ta bir cip sürücüsü, ters yönden geldiği gerekçesiyle 89 yaşında solunum sıkıntısı çeken bir hastanın içinde olduğuğu ambulansa yol vermeye yanaşmadı. Ambulansın şoförü ile cip sürücüsü arasında yaşanan 'ters yön' tartışması ise araç kamerasına yansımıştı. Olayın ardından ise "Ambulans ters yönde gidebilir mi?" sorusu gündeme geldi.

Bahçeşehir Üniversitesi Trafikte Yol Güvenliği alanında Öğretim Görevlisi olan Recep Ali Yüce, sosyal medyada oldukça konuşulan 'ters yön' tartışmasını Cumhuriyet'ten Kardelen İnce'ye değenlendirdi.

Yüce, ambulansın geçiş üstünlüğü olduğunu vurgulayarak, tartışmalara şu şekilde açıklık getirdi:

''Ambulans acil durumlarda hayat kurtadığı için ters yola girebilir. Yalnız ambulans için bu durum kural önceliklidir. Ambulansın görev anında olması lazımdır. Görev anında ambulans her türlü kuralı çiğneyebilir; ışıkta da geçebilir, ters yola da girebilir. Bunları yaparken de diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları gerekiyor.

Geçiş üstünlüğü olan araçların böyle bir hakları vardır ve bu çok insani bir durumdur. Herkesin bu tip durumlarda sürücülerin yolu boşaltması ve ambulansa kolaylık sağlaması gerekiyor. Ambulansa böyle bir durumda had bildirmeye çalışmak, engel olmak yanlış bir davranıştır. Buradaki geçiş üstünlüğü ise öncelikli olan can ve insan olduğu için ambulans ardından itfaiye ve üçüncü olarak polis araçlarıdır.''