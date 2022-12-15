Ambulansların 2.5 ay sigortasız çalıştığı ortaya çıktı

15 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine verilen önergeler üzerinden 2022 için ambulansların kasko sigortalarının 14 Mart’ta sözleşme yapıldığını açıkladı. Bu durumda ambulansların en az 2.5 ay sigortasız çalıştığına dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Hastalara ve sağlık çalışanlarına reva görülen bu güvencesizlik iktidarın yurttaşa ve emekçiye olan bakışını bir kere daha gözler önüne sermiştir” dedi.

CHP’li Gök, 2022’nin başında ambulansların kasko sigortalarının yapılmadığı sorununu Meclis gündemine taşıyarak konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Söz konusu durumun sağlık çalışanlarının güvencesiz çalışmasına neden olduğunu söyleyen Gök, “Ambulansların herhangi bir kazaya karışması durumunda ortaya çıkan masraflar sürücülere rücu ettirilmekte, ambulanslarda çalışan personele il sağlık müdürlükleri aracılığıyla ‘araçlar kaskosuz, dikkatli olun’ şeklinde sözlü uyarılarda bulunulduğu sağlık çalışanları tarafından ifade edilmektedir” dedi. Gök, Bakan Koca’ya, “2010-2022 döneminde kasko sigortası yapılmadığı halde kullanılan ambulansların sayısını, sigortasız olarak çalıştıkları süreler ile birlikte açıklar mısınız?” sorusunu yöneltti.

"SORUMLULUK FİRMADA"

Gök’ün önergesine 10 ay sonra yanıt veren Koca, kasko sigortası için yapılan ihalede “yüklenici firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve kasko poliçelerini düzenlemediğini” belirtti. Koca, “İvedilike yeni ihale yapılarak 14 Mart’ta yeni sözleşme imzalanmış olup halihazırda ambulanslar kaskoludur” bilgisini paylaştı. Bu durumda ambulansların en az 2.5 ay kaskosuz çalıştığını söyleyen CHP’li Gök, “Yüklenici firmanın yükümlülüklerini neden yerine getirmediği de açıklanmadı. Firmanın sorumsuzluğu bakanlığın sığınabileceği bir mazeret olamaz, bakan böyle krizleri aşmak için görevi başındadır. Hastalara ve sağlık çalışanlarına reva görülen bu güvencesizlik iktidarın yurttaşa ve emekçiye olan bakışını bir kere daha gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.