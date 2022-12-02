Sağlık Bakanı Koca'dan 'ambulans' açıklaması: 'Çoğu Avrupa ülkesine göre daha kısa'
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, helikopter ambulanslarla bu yıl toplam 2 bin 330 hastanın nakledildiğini ve ambulansların birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaştığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu süre için "Çoğu Avrupa ülkesine göre daha kısa" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ambulanslara ilişkin açıklama yaptı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Helikopter ambulanslarla bu yıl, 1 Ocak-29 Kasım arasında, toplam 2 bin 330 hastamız küçük yerleşim yerlerinden büyük hastanelere veya acil müdahale yapılabilecek kurumlarımıza nakledildi. Ekiplerimiz, 2 bin 330 naklin gururuyla Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında ve daima görev başında” ifadelerine yer verdi.
Helikopter ambulanslarla bu yıl, 1 Ocak-29 Kasım arasında, toplam 2.330 hastamız küçük yerleşim yerlerinden büyük hastanelere veya acil müdahale yapılabilecek kurumlarımıza nakledildi. Ekiplerimiz, 2.330 naklin gururuyla Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında ve daima görev başında. pic.twitter.com/FmpiQIyIUz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2022
"SÜREYİ DAHA DA KISALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Koca konuya ilişkin diğer paylaşımında ise, “Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor. Çoğu Avrupa ülkesine göre daha kısa ama o anda geçmek bilmeyen zamana göre uzun. Süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ambulanslarımız 1. ve 2. Seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor. Çoğu Avrupa ülkesine göre daha kısa ama o anda geçmek bilmeyen zamana göre uzun. Süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2022
1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
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