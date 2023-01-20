Anadolu kadınları sahaya çıkıyor

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:49

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:49

Konak Belediyesi ile Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) ortaklığında, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü desteğiyle yürütülen “Anadolu Kadınları Haklarını Konuşuyor” projesinde saha çalışmaları başlıyor. Proje kapsamında kadın erkek eşitliği, temel haklar gibi çok önemli konularda eğitimler alan 24 kadın sahaya çıkacak ve öğrendiklerini ilk etapta Anadolu’daki 200 kadına öğretecek. Kadınlar, bugün ne istihdamda ne de eğitimde olan 19-30 yaş arası 200 genç kadına ulaşarak öğrendiklerini aktaracak. Bu sayı çarpan etkisiyle binlere ulaşacak. İlk aşamada hedef kadınları haklarını konuşup, savunabilecek konuma getirerek güçlendirmek.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadın dernekleri temsilcilerini, GİFED Başkanı Huriye Serter’le birlikte makamında ağırladı. Ziyarette, “Anadolu Kadınları Haklarını Konuşuyor” projesinde gelinen son aşama değerlendirilirken, eğitim sürecini tamamlayan kadınların sahaya çıkmaya hazırlandığı açıklandı.

BATUR: ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Projenin çok önemli olduğuna işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu proje kapsamında 24 kadın günümüzün en büyük sıkıntılarını kapsayan konularda eğitimler aldı. Şimdi 24 kadın Anadolu’ya yayılacak ve düşünün ilk etapta 200 kadına ulaşılacak. Çok güzel bir proje. Kadına destek olmaktan her zaman onur duyan bir belediye olarak bu projede yer almak bizi çok mutlu ediyor. Kadın her alanda güçlenmeli. Bundan sonraki süreçlerde de bu tür projelerde paydaş olmaya hazırız. Özellikle kadınlara yönelik olarak yapılan çalışmaların hemen hepsinin çok güzel sonuçları oluyor. Bu projede de çok güzel sonuçlar alacağımıza eminim. Başta federasyon başkanımız Huriye Serter olmak üzere bu çalışmaya katılan, destek olan tüm kadınlara, emek verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SERTER: ÇARPAN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLACAK

Projenin İzmir’den çıktığına ve Anadolu’ya yayılan bir model olduğuna dikkat çeken GİFED Başkanı Huriye Serter ise “İlk kez yapılan bir proje ve bu yüzden de çok değerli. Çarpan etkisi çok büyük olacak. Projenin içinde bir ağ da kuracağız. Bu ağın içinde hem biz işkadınları olacağız hem de ne istihdamda ne de eğitimde olan 19-30 yaş arası 200 genç kadın bulunacak. Telefonu açtıklarında bir işkadınını karşılarında bulacaklar. Bizler onlarla birlikte projenin sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Onları da güçlendirmiş olacağız” dedi. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmaların raporlanacağını ve kitap haline getirilerek ilgili tüm makamlara iletileceğini vurgulayan Serter, Konak Belediyesi’ne ve Başkan Abdül Batur’a desteklerinin çok önemli olduğunu söyleyerek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

SEKİZ ŞEHİRDE SÜRECEK

Proje kapsamında interaktif ve inovatif iletişim teknikleri, haklara dair farkındalık ve güçlenme, toplumsal katılım ve temsiliyet, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik eğitimleri alan kadınlar Adana, Afyon, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli’deki 200 kadına bu eğitimleri verecek.