07 Nisan 2022 Perşembe, 10:46

Neslinin tükendiği düşünülen ancak son yıllarda fotokapanlarla görüntülenerek büyük sevinç yaşatan Anadolu Leoparı bu kez Antalya'da ortaya çıktı.

Türkiye'de sayısız kez görüntülenmesine karşın Anadolu Leoparı'nın hala varlığının resmi olarak ilan edilmemesine tepki gösteren CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Resmi olarak varlığının kabul edilmesi gereken Anadolu Leoparı'nın görüldüğü yerlerin kesin koruma alanı olarak ilan edilmesi zorunlu. Nesli yok olduğu düşünülen leoparın görüldüğü yerlerdeki mermer-maden ocakları, santraller gibi varlıklar nedeniyle resmi varlık kabulünün yapılmadığını, görüldüğü yerlerdeki insan hareketliliğinin de bu nedenle kısıtlanmadığını düşünüyoruz. Bu yanlıştan dönülüp Anadolu Leoparlarımızın yaşam hakkının korunmasını istiyoruz" dedi.



"VARLIĞI KABUL EDİLMELİ, KESİN KORUMA ALANI BELİRLENMELİ"

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 1970'li yıllara kadar Türkiye'de özellikle Toros Dağları'nda görülen Anadolu Leoparı'nın yeniden Antalya'da ortaya çıkmasının, Mersin dahil Toros Dağları'nda görülmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Barut, "2010'lu yıllardan itibaren yurdumuzun çeşitli bölgelerinde, Iğdır, Tunceli, Diyarbakır, Rize ve Siirt gibi illerde fotokapanlarla görüntülenen Anadolu Leoparı'nın varlığı resmi olarak ilan edilmek zorunda. Antalya'da Kumluca'ya kadar geldiği, hatta yol kenarlarına kadar inebildiği tahmin ediliyor. Fotokapanlarca görüntülenen Anadolu Leoparı'nın varlığı hemen resmi olarak ilan edilmeli, bu hayvanın görüldüğü yerler koruma alanı olarak belirlenmelidir" diye konuştu.

"HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ"

Anadolu Leoparı'nın görüldüğü yerlerdeki mermer-maden ocaklarına ve insan hareketliliğinin bulunduğuna dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"- Neslinin tükendiği düşünülen bu güzelim hayvan, insan baskısından uzak duran, beslenme ve yaşam için dengenin sağlandığı yerleri seçen bir yapıya sahip. Bunca zamandır fotokapanlara yakalanan, görüntüleri ve fotoğrafları çekilen Anadolu Leoparı'nın resmi olarak varlığının kabul edilmemesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Resmi olarak varlığı kabul edilse, Anadolu Leoparı'nın görüldüğü yerlerin, geçiş güzergahlarının ve yaşam alanlarının kesin koruma alanı olarak belirlenmesi gerekecek.





- Bu yapılmıyor. Buradaki nedenin doğal yaşam alanlarındaki maden-mermer ocakları, santraller ve insan yerleşim alanlarına yakınlıktan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Leoparı'nın korunup yaşatılması, varlığının sürmesi hayati derecede önemlidir. Bakanlığı yanlıştan dönmeye, Anadolu Leoparı'nın varlığının resmi kabulünün yapılarak koruma alanlarını ilan etmeye çağırıyoruz."